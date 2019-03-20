Порошенко назвал "российскую агрессию" причиной проблем Киевского метрополитена

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в замедлении планов развития метрополитена Киева. Об этом сообщает телеканал RT.
Свое мнение глава украинского государства выразил во время инспекции процесса строительства новых станций киевского метро.
По словам Порошенко, работа столичного метро вынуждено останавливалась всего один раз - во время февральских событий 2014 года, когда "началась российская агрессия". "Она, конечно, и затормозила планы развития метро", - добавил лидер государства.
Украинский президент подчеркнул, что с тех пор власти научились бороться с российской агрессией "на поле боя, и в Киеве".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что противники действующего президента Украины Петра Порошенко освистали его в ходе встречи с избирателями в Киеве в воскресение, 17 марта. Этот случай нельзя назвать уникальным, поскольку почти все поездки Порошенко по регионам Украины сопровождаются выступлениями противников президента.
Действующего главу государства обвиняют в масштабных хищениях в оборонной сфере Украины. По мнению самого Порошенко, таким образом его противники пытаются сорвать проведение президентских выборов в стране, провоцируя официальные власти на "применение грубой физической силы".
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