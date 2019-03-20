Президент Чехии заявил о необходимости децентрализации власти на Украине

Действующий президент Чехии Милош Земан считает, что сегодняшний день диктует необходимость внести серьезные изменения в Конституцию Украины.

Так, глава государства уверен, что целесообразно будет внести изменения в Конституцию постсоветской республики, которые обеспечат децентрализацию власти в стране.

На сегодняшний день, делится мнением Милош Земан, Украина представляет собой государство с крайне хрупким перемирием среди ее граждан. Ситуацию, уверен президент Чехии, может исправить новая Конституция, предусматривающая усиление роли регионов.

Отметим, что под децентрализацией власти в политике принято понимать процесс перераспределения, рассеивания функций, сил, власти, людей или вещей от центрального местоположения или управляющего органа.

Примечательно, что Милаш Земан является одним из немногих политиков современной Европы, которые выступили против вступления Украины в Североатлантический альянс. Также, что любопытно, президент Чехии выступает за вступление Российской Федерации в Европейский союз.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко похвастался "мощным и триедином ударе" по Российской Федерации. Так глава государства, что примечательно, прокомментировал введение новых антироссийских санкций Соединенными Штатами Америки, Канадой и государствами Евросоюза.

Фото: www.hrad.cz.

Читайте также:

Чехию готовят к выходу из Евросоюза.