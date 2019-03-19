Аргентинец вернул потерянные $500 тысяч и попросил устроить его на работу

Издание Perfil опубликовало интересную историю, которая произошла в Аргентине. Молодой парень по имени Хосе Санчес стал свидетелем того, как бизнесмен забыл на улице портфель, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Санчес обнаружил в портфеле почти полмиллиона долларов. Однако он решил вернуть эти деньги законному владельцу. Сначала он обратился в полицию, однако там проигнорировали его звонок. Затем аргентинец позвонил на местное радио и попросил разыскать владельца крупной суммы.

Спустя некоторое время мужчина, который потерял деньги все-таки нашелся и встретился с Санчесом. Он предложил молодому парню компенсацию в $25 тысяч, на которые Санчес смог бы приобрести новую квартиру, но он отказался от денег и попросил бизнесмена помочь ему найти официальную работу.

Бизнесмен пообещал Санчесу, что выполнит его обещание. Однако после того, как об этой истории узнали СМИ и местные жители, Санчесу поступило уже не одно предложение о работе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о сознательном жителе Бурятии, который вернул банку один миллион рублей. Банкомат по ошибке выдал ему миллион рублей, но мужчина не захотел брать чужие деньги, поэтому сразу же вернул их банку.

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