Эрдоган заявил о готовности восстановить смертную казнь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов восстановить смертную казнь в качестве высшей меры наказания в стране. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

"Мы сделали ошибку, отменив смертную казнь. В ночь на 15 июля 2016 года погиб 251 наш гражданин. Даже если виновные всю жизнь проведут за решеткой, меня задевает тот факт, что их нужно кормить", - сказал президент Турции и добавил, что он поддержит решение парламента республики о восстановлении смертной казни.

По мнению турецкого лидера, казнить следует и террориста, совершившего нападение на мечети в Новой Зеландии 15 марта. "Если они не сделают то, что нужно - это сделаем мы. Мы проведем переговоры с правительством этой страны. Террорист понесет самое суровое наказание", - заявил Эрдоган.

Напомним, что намерение восстановить смертную казнь в Турции Эрдоган озвучивал и раньше, однако никаких конкретных шагов к этому он не предпринимал. Более того, турецкий президент осудил применение смертной казни в Египте, назвав такую практику "преступлением против человечности".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Эрдогана, решение относительно возвращения смертной казни в Турции никак не должно влиять на отношения с Евросоюзом.

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