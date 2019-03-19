Трампа заподозрили в связях с торговцами людьми.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси опубликовала открытое письмо к следственным органам с просьбой проверить сообщения в СМИ о связях Дональда Трампа с владелицей сети массажных салонов во Флориде Ли Янг. Обращение подписали несколько членов парламента.
Авторы документа обращают внимание на информацию о том, что Ли Янг могла за деньги устраивать встречи с Трампом и посещение обедов в Белом доме для китайских граждан. Такая услуга рекламировалась на ее сайте, который сейчас закрыт.
Конгрессмены также подозревают владелицу массажных салонов в торговле людьми и принуждению женщин-мигрантов к проституции.
По информации Reuters, сама Ли Янг сейчас не появляется на публике и скрывается от комментариев. Ее адвокат Мишель Меерсон полностью отрицает возможность подтверждения высказанных авторами письма подозрений.
ФБР и Белый дом пока не комментируют обращение Нэнси Пелоси.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о подозрениях в связях с Россией, высказанных в адрес зятя Дональда Трампа американскими спецслужбами.
Источник фото: wikimedia.org
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