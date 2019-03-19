Японские власти запретят родителям применять физические наказания

Японские СМИ сообщили о внесении поправок в закон о жестоком обращении с детьми. Теперь родителям запрещено физическое наказание детей. Правительство планирует вынести инициативу на обсуждение парламентариев 1 апреля текущего года.

После одобрения инициативы японским парламентом, родителям, преподавателям, няням и другим соцработникам будет запрещено применять все виды физических наказаний против несовершеннолетних.

Власти Японии решили изменить законодательство после инцидента, который вызвал общественный резонанс. Недавно житель Японии был задержан полицией по подозрению в убийстве своей дочери. Девочка неоднократно обращалась в полицию и органы социальной защиты с жалобами на насилие в семье, однако ее обращения игнорировали.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что дагестанский подросток потребовал органы социальной опеки лишить свою мать родительских прав. 16-летний подросток из города Избербаш рассказал, что его мать не только ведет асоциальный образ жизни, но еще и применяет физическое насилие по отношению к нему, его 14-летнему брату и 12-летней сестре.

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