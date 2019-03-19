Японские власти запретят родителям применять физические наказания

Японские СМИ сообщили о внесении поправок в закон о жестоком обращении с детьми. Теперь родителям запрещено физическое наказание детей. Правительство планирует вынести инициативу на обсуждение парламентариев 1 апреля текущего года.
После одобрения инициативы японским парламентом, родителям, преподавателям, няням и другим соцработникам будет запрещено применять все виды физических наказаний против несовершеннолетних.
Власти Японии решили изменить законодательство после инцидента, который вызвал общественный резонанс. Недавно житель Японии был задержан полицией по подозрению в убийстве своей дочери. Девочка неоднократно обращалась в полицию и органы социальной защиты с жалобами на насилие в семье, однако ее обращения игнорировали.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что дагестанский подросток потребовал органы социальной опеки лишить свою мать родительских прав. 16-летний подросток из города Избербаш рассказал, что его мать не только ведет асоциальный образ жизни, но еще и применяет физическое насилие по отношению к нему, его 14-летнему брату и 12-летней сестре.
Читайте также:
Подросток из Дагестана потребовал лишить свою мать родительских прав
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Есть серьезное различие между транспортными и боевыми вертолетами в вооруженных силах разных стран.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.