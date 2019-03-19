Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Японские власти запретят родителям применять физические наказания

Мир » Азия » Дальний Восток

Японские СМИ сообщили о внесении поправок в закон о жестоком обращении с детьми. Теперь родителям запрещено физическое наказание детей. Правительство планирует вынести инициативу на обсуждение парламентариев 1 апреля текущего года.

Японские власти запретят родителям применять физические наказания. 400989.jpeg

После одобрения инициативы японским парламентом, родителям, преподавателям, няням и другим соцработникам будет запрещено применять все виды физических наказаний против несовершеннолетних.

Власти Японии решили изменить законодательство после инцидента, который вызвал общественный резонанс. Недавно житель Японии был задержан полицией по подозрению в убийстве своей дочери. Девочка неоднократно обращалась в полицию и органы социальной защиты с жалобами на насилие в семье, однако ее обращения игнорировали.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что дагестанский подросток потребовал органы социальной опеки лишить свою мать родительских прав. 16-летний подросток из города Избербаш рассказал, что его мать не только ведет асоциальный образ жизни, но еще и применяет физическое насилие по отношению к нему, его 14-летнему брату и 12-летней сестре.

Читайте также:

Подросток из Дагестана потребовал лишить свою мать родительских прав

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Азия дети насилие воспитание
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 18 по 24 марта 2019 года для всех знаков Зодиака
Как отстоять права
Дело Александры Лисицыной: "Доводы защиты игнорируются"
Недвижимость
Лютеранская церковь в Исландии: магическая красота
Новости Все >
Рогозин пообещал "подстраховать" NASA при испытаниях пилотируемых кораблей
Трампа заподозрили в связях с торговцами людьми
В Госдуме предложили вернуть сезонный перевод времени
Японские власти запретят родителям применять физические наказания
Иностранные граждане арендуют две трети элитного жилья в Москве
Мустафа Джемилев о якобы признании Путиным "ошибки с Крымом"
Грипп, ОРВИ, пневмония: данные Росстата о самых распространенных детских болезнях
Новостройки на стадии котлована теряют свои преимущества — эксперты
Подросток из Дагестана потребовал лишить свою мать родительских прав
Минобороны передало Сахалинской области часть земель
Читательский топ
Популярные лекарства от стенокардии могут привести к остановке сердца
Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"
Эксперт объяснил закупку Египтом российских истребителей Су-35
НАТО обратилось к России с предложением вернуть Крым Украине
В NASA рассказали о метеорите, упавшем в Берингово море
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Лучшие боевые вертолеты в мире - "Апач" против "Аллигатора"

Есть серьезное различие между транспортными и боевыми вертолетами в вооруженных силах разных стран.

Лучшие боевые вертолеты в мире - "Апач" против "Аллигатора"
Популярные лекарства от стенокардии могут привести к остановке сердца
Здоровье
Популярные лекарства от стенокардии могут привести к остановке сердца
Новости Белоруссии
Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"
Новости Украины
Порошенко рассказал о "мощном и триедином" ударе по России
Прибалтика
В Латвии прошел марш легионеров войск СС

Об этом сообщают латышские средства массовой информации.

В Латвии прошел марш легионеров войск СС
Порошенко рассказал о "мощном и триедином" ударе по России
Новости Украины
Порошенко рассказал о "мощном и триедином" ударе по России
Мир. Новости мира
Почему Россия проигрывает в информационной войне
Мир. Новости мира
Польские активисты попросили Трампа помочь взыскать репарации с России
США и Канада. Новости и аналитика
CounterPunch: США ждет банкротство из-за военных расходов

Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.

CounterPunch: США ждет банкротство из-за военных расходов
National Interest: Россия побеждает в санкционной войне
Экономика
National Interest: Россия побеждает в санкционной войне
Новости Украины
На Украине предложили взыскать с России плату за земли Юрия Долгорукого
Новости Украины
Климкин назвал массовый отъезд украинцев на заработки за границу "мегавызовом"
Соломон Соловьев Фаталисты с подстраховкой - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Запад недоволен Вучичем. В Сербии назревает майдан Любовь Степушова Рустем Сафронов Граждане США - власти: "Руки прочь от Венесуэлы!" Рустем Сафронов
Комментарии
Украина собралась обратиться в Международный уголовный суд из-за Крымского моста
Украина собралась обратиться в Международный уголовный суд из-за Крымского моста
Мустафа Джемилев о якобы признании Путиным "ошибки с Крымом"
Волкер надеется на равнодушие России к членству Украины в НАТО
В Армении стартовал сбор подписей за присоединение Нагорного Карабаха
Мустафа Джемилев о якобы признании Путиным "ошибки с Крымом"
Путин готовит послание для спасения рейтингов власти?
Мустафа Джемилев о якобы признании Путиным "ошибки с Крымом"
НАТО обратилось к России с предложением вернуть Крым Украине
"Лидеры России": Игрушка для администраторов?
"Лидеры России": Игрушка для администраторов?
Зеленский занял лидирующую позицию в президентской гонке на Украине
Банки начнут продавать изъятые квартиры вместе с жильцами
Волкер надеется на равнодушие России к членству Украины в НАТО
Волкер надеется на равнодушие России к членству Украины в НАТО
Волкер надеется на равнодушие России к членству Украины в НАТО
Американский сенатор предложила радикально изменить систему президентских выборов
Зеленский занял лидирующую позицию в президентской гонке на Украине
Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"
Власти Австралии запретят мигрантам проживать в двух крупнейших городах страны
Волкер надеется на равнодушие России к членству Украины в НАТО
История и современность Все >
Сергей Есенин: любопытные факты
Сергей Есенин: любопытные факты
Марс - основной вариант колонии для Земли. Как его изучают?
Марс - основной вариант колонии для Земли. Как его изучают?
Минобороны передало Сахалинской области часть земель
Минобороны передало Сахалинской области часть земель
Экс-глава СБУ оценил возможность военного вторжения России на Украину
Экс-глава СБУ оценил возможность военного вторжения России на Украину
Названа зарплата командира подлодки ВМФ России
Названа зарплата командира подлодки ВМФ России
В США затопило авиабазу с "самолетами судного дня"
В США затопило авиабазу с "самолетами судного дня"
Эксперт объяснил закупку Египтом российских истребителей Су-35
Эксперт объяснил закупку Египтом российских истребителей Су-35
Почему Россия и Япония не могли поделить Сахалин
Почему Россия и Япония не могли поделить Сахалин
За что московский князь посадил под арест киевского митрополита
За что московский князь посадил под арест киевского митрополита
Белорусское ТВ назвало русских "захватчиками страны"
Белорусское ТВ назвало русских "захватчиками страны"
Почему в провинции "травят" пытающихся жить лучше
Почему в провинции "травят" пытающихся жить лучше
Женское Все >
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Выбираем правильную газонную траву
Выбираем правильную газонную траву
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
Девочка-маугли из Москвы начала говорить отдельные слова
Девочка-маугли из Москвы начала говорить отдельные слова
В Италии родителей школьников будут штрафовать за отсутствие прививок у детей
В Италии родителей школьников будут штрафовать за отсутствие прививок у детей
Секреты здорового похудения
Секреты здорового похудения
Закон, который спасёт кошек
Закон, который спасёт кошек
Москвичи пострадали от удара током из–за экономных соседей
Москвичи пострадали от удара током из–за экономных соседей
Мужской гороскоп на неделю с 18 по 24 марта для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на неделю с 18 по 24 марта для всех знаков Зодиака
Китаянка инсценировала самоубийство, чтобы сбежать от жениха
Китаянка инсценировала самоубийство, чтобы сбежать от жениха
В России откроется Центр ядерной медицины по лечению рака
В России откроется Центр ядерной медицины по лечению рака
Четыре главных полезные свойства оливок
Четыре главных полезные свойства оливок
Мужское Все >
Правильное использование спиннинга
Правильное использование спиннинга
Спиннинг: хранение и уход
Спиннинг: хранение и уход
Как создать изысканный и нескучный интерьер в классическом стиле?
Как создать изысканный и нескучный интерьер в классическом стиле?
Важные пункты при подготовке к переезду
Важные пункты при подготовке к переезду
Голубая мечта: дизайн интерьера спальни в синих тонах
Голубая мечта: дизайн интерьера спальни в синих тонах
Орнамент в интерьере: советы по применению
Орнамент в интерьере: советы по применению
Безопасный интерьер для детей и пожилых людей: советы по оформлению
Безопасный интерьер для детей и пожилых людей: советы по оформлению
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Интересы
Иосиф Обручник – названый муж Девы Марии
Иосиф Обручник – названый муж Девы Марии
В церковь клиентам не приходить!
В церковь клиентам не приходить!
15 любопытных фактов о кроликах
15 любопытных фактов о кроликах
Среднеазиатская черепаха: как содержать
Среднеазиатская черепаха: как содержать
Китаец купил в Бельгии голубя за 1,25 млн евро
Китаец купил в Бельгии голубя за 1,25 млн евро
Как разговаривать с собакой
Как разговаривать с собакой
Берлинские ученые обнаружили змею с клыком
Берлинские ученые обнаружили змею с клыком
На Галапагосских островах найдена черепаха, считавшаяся вымершей
На Галапагосских островах найдена черепаха, считавшаяся вымершей
Интересные факты о голубых гигантах
Интересные факты о голубых гигантах
Подводные археологи нашли древнейшую астролябию
Подводные археологи нашли древнейшую астролябию
Крупный метеорит, упавший в Берингово море, почти никто не заметил
Крупный метеорит, упавший в Берингово море, почти никто не заметил
Пять лучших способов ответить, когда вам грубят
Пять лучших способов ответить, когда вам грубят
Шесть признаков проблем со здоровьем
Шесть признаков проблем со здоровьем
К Земле летит крупный астероид
К Земле летит крупный астероид
Мистические места России. Молебский треугольник
Мистические места России. Молебский треугольник
Мир. Новости мира
Почему Россия проигрывает в информационной войне

Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.

Почему Россия проигрывает в информационной войне
О чем говорит манифест новозеландского убийцы
Австралия и Океания
О чем говорит манифест новозеландского убийцы
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Новости Украины
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Китай бросил вызов США по Венесуэле
Южная Америка
Китай бросил вызов США по Венесуэле
Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда
Мир. Новости мира
Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Новости Украины
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Куба обвинила США в терроризме в Венесуэле
Южная Америка
Куба обвинила США в терроризме в Венесуэле
Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы
Мир. Новости мира
Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы
Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии
Новости Африки
Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
Прибалтика
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ