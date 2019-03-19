Американский сенатор предложила радикально изменить систему президентских выборов

Сенатор Соединенных Штатов от Демократической партии Элизабет Уоррен предложила изменить систему президентских выборов в стране, отменив коллегию выборщиков. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

По ее словам, при подсчете голосов должен учитываться голос каждого гражданина США. Соответствующие изменения она предложила внести и в Конституцию страны.

"Я считаю, что каждый голос важен. А чтобы это было так, надо провести общенациональное голосование. Это означает, что нам нужно избавиться от коллегии выборщиков, и тогда все голоса пойдут в общий зачет", - сказала сенатор в интервью телеканалу CNN.

Напомним, что президент и вице-президент США избираются в ходе голосования специально сформированной коллегии выборщиков, состоящей из 538 человек. Число выборщиков определяется количеством представителей того или иного штата в Конгрессе Соединенных Штатов.

Большинство голосов граждан США какого-либо кандидата еще не означает его победы на президентских выборах, поскольку решающее значение всегда остается за голосованием коллегии выборщиков. Именно поэтому Хиллари Клинтон, получившая большинство голосов избирателей, но меньшинство выборщиков - проиграла, а Дональд Трамп обержал победу.

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