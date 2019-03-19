Глава японского МИДа не стал раскрывать подробности переговоров по Курилам

Япония и Россия не станут разглашать детальное содержание ведущихся переговоров по заключению мирного договора между двумя странами. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Японии Таро Коно.
Раскрыть содержание переговоров с Россией от главы ведомства потребовали представители оппозиции в ходе заседания бюджетной комиссии верхней палаты парламента. Сделать это японский министр отказался.
"Наши страны ведут переговоры об ускорении процесса выработки мирного договора. Мне не хотелось бы сейчас обсуждать детали на публике. Мы договорились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о том, что не будет предавать огласке содержание переговоров", - ответил Таро Коно.
Он также подчеркнул, что Япония обеспокоена активизацией военной деятельности России на южной части Курильских островов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам японского премьер-министра Синдзо Абэ, возможная передача в будущем части Курильских островов Японии будет происходить только при полном согласии местных жителей, которых японцы обязуются не выгонять с островов. Он пояснил, что переговоры "изначально не идут с позиции "уходите отсюда". Премьер-министр также добавил, что считает южную часть Курильских островов неотъемлемой территорией страны.
На фото: глава МИДа Японии Таро Коно
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