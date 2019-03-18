Кандидат в президенты США выступил на фоне карты России

Член палаты представителей Конгресса США, представитель Демпартии Бето О'Рурк, заявивший о намерении баллотироваться в президенты в 2020 году, выступил перед сторонниками на фоне карты Российской федерации. Встреча прошла в одном из кафе города Мадисон, столицы штата Висконсин.

Сообщая о мероприятии, агентство Associated Press не уточняет, что именно говорил политик о России. Ранее О'Рурк неоднократно заявлял об отсутствии сомнений в попытке сговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

На прошлых президентских выборах кандидат от Демократов Хилари Клинтон набрала в Висконсине на 23 тысячи голосов меньше, чем Дональд Трамп, поэтому О'Рурк обещал чаще встречаться с избирателями штата. Кроме того, в ходе мероприятия политик заявил, что будет воздерживаться от использования в своей речи ненормативной лексики, а в случае его победы вице-президентом США станет женщина.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о публикации Bloomberg, в которой говорится об изменении тактики российской "фабрики троллей" к предстоящим в 2020 году выборам американского президента.

Источник фото: wikimedia. org

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