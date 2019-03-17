Президент Сербии пообещал наказать протестующих сербов

Президент Сербии Александр Вучич пообещал прилечь к ответственности всех, кто участвовал в беспорядках во время субботних протестов в Белграде. Об этом сообщает агентство ТАСС.

"Все, кто участвует в насилии, будут отвечать в соответствии с законом", - заявил Вучич на пресс-конференции в президентском дворце.

Он добавил, что государство не допустит насилия, а оппозиция не сможет получить политические выгоды насильственным путем. Лидерами протеста являются олигархи, чьи финансовые преступления расследуются сербскими властями. Протест стал крайней мерой оппозиции, которая потеряла популярность среди граждан, заявил сербский лидер.

"Фашисты и олигархи, укравшие свыше 500 миллионов долларов, хотят вернуть власть, чтобы и дальше воровать. Я их цель, потому что я проводу политическую консолидацию Сербии и развиваю экономику", - сказал Вучич. Президент подчеркнул, что получал сообщения о готовности граждан защитить его, однако он ничего не боится и не видит никаких угроз.

Напомним, во время субботних протестов в Белграде демонстранты ворвались в здание национального телевидения Сербии, однако затем были вытеснены полицией и спецназом. В настоящее время протестующие окружили президентский дворец и призывают Вучича выйти к народу.

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