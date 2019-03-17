Президент Сербии пообещал наказать протестующих сербов

Президент Сербии Александр Вучич пообещал прилечь к ответственности всех, кто участвовал в беспорядках во время субботних протестов в Белграде. Об этом сообщает агентство ТАСС.
"Все, кто участвует в насилии, будут отвечать в соответствии с законом", - заявил Вучич на пресс-конференции в президентском дворце.
Он добавил, что государство не допустит насилия, а оппозиция не сможет получить политические выгоды насильственным путем. Лидерами протеста являются олигархи, чьи финансовые преступления расследуются сербскими властями. Протест стал крайней мерой оппозиции, которая потеряла популярность среди граждан, заявил сербский лидер.
"Фашисты и олигархи, укравшие свыше 500 миллионов долларов, хотят вернуть власть, чтобы и дальше воровать. Я их цель, потому что я проводу политическую консолидацию Сербии и развиваю экономику", - сказал Вучич. Президент подчеркнул, что получал сообщения о готовности граждан защитить его, однако он ничего не боится и не видит никаких угроз.
Напомним, во время субботних протестов в Белграде демонстранты ворвались в здание национального телевидения Сербии, однако затем были вытеснены полицией и спецназом. В настоящее время протестующие окружили президентский дворец и призывают Вучича выйти к народу.
Ранее "Правда.Ру" подробно разбирала причины, по которым был отменен визит в Сербию президента России Владимира Путина.
Читайте также: Почему Вучич обманет Россию при первой возможности
Палач Югославии стал "другом" сербского премьера
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Разделение мусульман на шиитов и суннитов восходит к ранней истории ислама. Сразу после смерти пророка Мухаммада в VII веке возник спор о том, кто должен возглавить мусульманскую общину в Арабском халифате. Часть верующих выступала за выборных халифов, а другие - за права любимого зятя Мухаммеда Али ибн Абу Талиба. Так впервые разделился ислам.
Кремль намерен привлечь в страну как можно больше русскоязычных мигрантов. Россия должна выбирать "наилучших" преселенцев, считает эксперт Богдан Безпалько.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.