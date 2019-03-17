Евросоюз не откажется от курса непризнания Крыма российским

Европейский Союз будет и дальше сохранять верность своей политике непризнания Крыма в составе Российской Федерации. Такое заявление в воскресение, 17 марта, сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Евросоюз сохраняет полную приверженность реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер", - сказано в документе. В нем также отмечается, что Европейский Союз призывает все государства-члены ООН сделать аналогичное заявление.

В заявлении осуждается рост напряженности в Азовском море и Керченском проливе, связанный с "нарушениями международного права со стороны России". В ЕС в очередной раз призвали освободить "немедленно и без предварительных условий" задержанных в ноябре минувшего года украинских моряков.

Недовольство представителей Евросоюза вызвало и строительство Крымского моста без согласования с Украиной. В документе выражается беспокойство растущей милитаризацией Крыма, а также нарушением прав жителей полуострова, которые "вынуждено" принимают гражданство России и проходят службу в рядах вооруженных сил РФ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Европейский парламент одобрил во вторник, 12 марта, резолюцию о политических отношениях между Европейским союзом и Россией. Резолюция призывает остановить проект "Северный поток-2", расширить санкции в отношении отдельных россиян, а также не признавать Россию в качестве стратегического партнера ЕС.

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