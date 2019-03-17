El Nacional: 88% жителей Венесуэлы хотят ухода Мадуро с поста президента

Около 88% жителей Венесуэлы выступают за то, чтобы действующий президент страны Николас Мадуро оставил свой пост. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на опрос венесуэльской компании Meganalisis, результаты которого опубликовала газета El Nacional.

Опрос проводился с 11 по 14 марта текущего года в 16 штатах и 32 городах Венесуэлы, участие в нем приняли более 1 тысячи граждан. Результаты показали, что подавляющее число венесуэльцев желают ухода Мадуро. Против его ухода высказались лишь 8,8% опрошенных, еще 2,2% решили не отвечать на этот вопрос.

В материале отмечается, что на вопрос о том, кто является лидером страны на данный момент, 63% респондентов назвали оппозиционера Хуана Гуайдо, только 5% посчитали лидером Мадуро. С ответом не смогли определиться 22% опрошенных, 9% не устраивает ни один из политиков.

На вопрос о том, готовы ли жители Венесуэлы дать время оппозиционному лидеру Гуайдо и Национальной Ассамблее на достижение изменений в политической жизни страны, более 67% граждан дали отрицательный ответ, посчитав, что "время истекло". Еще 15% респондентов посчитали, что у оппозиции есть время, но его осталось мало. Только 9,3% готовы ждать столько, сколько потребует Гуайдо. От ответа воздержались 7,3% участников опроса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкая газета Frankfurter Allgemeine посчитала заявления Гуайдо - свидетельством его политической беспомощности.

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