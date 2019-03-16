Жители Прибалтики стали меньше бояться "российской военной угрозы"

Результаты исследования общественного мнения демонстрируют, что жители Латвии, Литвы и Эстонии стали меньше бояться "российской военной угрозы".

О результатах социологических исследований сообщает эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.

Так, отмечают эстонские средства массовой информации, восприятие Российской Федерации как потенциального источника военной угрозы в обществе всех трех государств Прибалтики активизировалось в 2015 году, на следующий год после "аннексии" Россией Крымского полуострова.

Сегодня же, согласно предоставленной социологами Прибалтики информации, опасения в связи с российской военной угрозой среди населения Латвии, Литвы и Эстонии значительно уменьшились.

Примечательно, сообщает эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR, что если еще в 2015 году подавляющее большинство жителей Прибалтики принимали сторону Украины в конфликте с Россией, то уже в текущем году большинство предпочитает занимать нейтральную позицию. Так, указывают социологи, многие жители Прибалтики считают, что в конфликте виноваты обе стороны — и Москва, и Киев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest взяло на себя ответственность спрогнозировать ход неядерной войны между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Так, считают в США, война начнется в Прибалтике — самом, по мнению экспертов, слабом регионе НАТО. Примечательно, что в The National Interest считают, что Россия войну обязательно проиграет.

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