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Бежавший из Украины депутат рассказал о страсти Порошенко к деньгам

Мир » Бывший СССР » Украина

Действующий президент Украины Петр Порошенко страдает от нездоровой тяги к деньгам.

Бежавший из Украины депутат рассказал о страсти Порошенко к деньгам. 400831.jpeg

Об этом заявил бежавший из Украины депутат Верховной рады, предприниматель Александр Онищенко.

Так, заявил Онищенко, Петр Порошенко якобы мечтает стать самым богатым человеком в современной Украине. Бежавший из Украины депутат Верховной рады считает, что украинский президент намерен выгнать из страны всех тамошних олигархов и самостоятельно, в одиночку "контролировать народ".

По словам Александра Онищенко, Петр Порошенко по-настоящему болен — он якобы не может думать ни о чем другом, кроме денег. Также, поделился Александр Онищенко, глава государства страдает от неврозов и сахарного диабета.

Петр Порошенко, объявил Онищенко, "больной человек", "который ничем не наслаждается" и не может побороть свою пагубную страсть.

Примечательно, что Онищенко считает, будто Петр Порошенко не задержится в кресле президента даже в случае победы на президентских выборах. Так, заявил бежавший из Украины депутат Верховной рады, почти все в Киеве ненавидят действующего президента страны и "проголосуют за импичмент и посадят его на второй день".

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации обвинили Петра Порошенко в "газовом ограблении" Украины. Так, пишут авторы материала, глава государства якобы передал одно из крупнейших украинских газовых месторождений в пользование своему близкому приятелю.

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Темы деньги выборы Украина Порошенко
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