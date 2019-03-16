Бежавший из Украины депутат рассказал о страсти Порошенко к деньгам

Действующий президент Украины Петр Порошенко страдает от нездоровой тяги к деньгам.
Об этом заявил бежавший из Украины депутат Верховной рады, предприниматель Александр Онищенко.
Так, заявил Онищенко, Петр Порошенко якобы мечтает стать самым богатым человеком в современной Украине. Бежавший из Украины депутат Верховной рады считает, что украинский президент намерен выгнать из страны всех тамошних олигархов и самостоятельно, в одиночку "контролировать народ".
По словам Александра Онищенко, Петр Порошенко по-настоящему болен — он якобы не может думать ни о чем другом, кроме денег. Также, поделился Александр Онищенко, глава государства страдает от неврозов и сахарного диабета.
Петр Порошенко, объявил Онищенко, "больной человек", "который ничем не наслаждается" и не может побороть свою пагубную страсть.
Примечательно, что Онищенко считает, будто Петр Порошенко не задержится в кресле президента даже в случае победы на президентских выборах. Так, заявил бежавший из Украины депутат Верховной рады, почти все в Киеве ненавидят действующего президента страны и "проголосуют за импичмент и посадят его на второй день".
Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации обвинили Петра Порошенко в "газовом ограблении" Украины. Так, пишут авторы материала, глава государства якобы передал одно из крупнейших украинских газовых месторождений в пользование своему близкому приятелю.
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