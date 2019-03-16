В Новой Зеландии рассказали о планах стрелка продолжить атаку

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала о том, что австралиец Брентон Таррант, подозреваемый в атаке на мечети, планировал продолжить свои нападения.

Об этом сообщает новозеландское издание New Zealand Herald.

Напомним, что вчера, 15 марта, в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч произошло массовое убийство. Ранее "Правда.Ру" подробно писала об этом шокирующем инциденте. На данный момент, отметим, известно о 50 жертвах австралийца Брентона Тарранта. Примечательно, что расстрел прихожан мечети убийца снимал на видеокамеру и транслировал в сеть Интернет.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, сообщают новозеландские средства массовой информации, считает, что Брентон Таррант не собирался ограничиваться атакой лишь на две мечети. Ардерн указала на то, что в автомобиле у Тарранта полицейские обнаружили несколько ружей. Скорее всего, указывает премьер-министр Новой Зеландии, убийца планировал продолжить свои атаки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что перед нападением Брентон Таррант опубликовал 37-страничный манифест, в котором рассказал о своей жизни и о вещах, побудивших его совершить столь серьезное кровопролитие. В своем манифесте Таррант называет мусульман, ставших его жертвами, "захватчиками".

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