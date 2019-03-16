В МИД РФ обвинили Литву в репрессивном давлении на русских

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что власти современной Литвы оказывают серьезное репрессивное давление на русских.

Так, объявила Мария Захарова, власти постсоветской республики под надуманными предлогами оказывают репрессивное давление на представителей русскоязычной общины в стране.

Сегодня, например, указала официальный представитель МИД РФ, авторитетного общественного деятеля, председателя Ассоциации учителей русских школ Литвы, учителя истории Эллу Канайте официальный Вильнюс обвиняет в работе на российское правительство и нелояльности к литовской власти.

Также Мария Захарова отметила, что все чаще и чаще в современной Литве репрессивному давлению под надуманными предлогами начинает подвергаться русскоязычная молодежь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила сограждан с годовщиной независимости от СССР. В честь этого, отметим, литовский парламент созвал торжественное заседание.

Также "Правда.Ру" писала о том, что в Вильнюсе — столице Литвы — на горе Гедиминаса несколько лет назад произошел серьезный оползень. Виноваты в этом, считают литовские власти, советские инженеры и архитекторы.

Фото: www. mid.ru.

Читайте также:

Литва: 20 лет под "западной крышей".