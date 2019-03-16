Немецкий депутат призвал уважать итоги референдума в Крыму

Член палаты депутатов Берлина и политической партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн призвал уважать итоги референдума в Крымском полуострове о его вхождении в состав Российской Федерации.

Также, что примечательно, Гуннар Линдеманн высказался за снятие санкций с полуострова Крым.

По словам члена политической партии "Альтернатива для Германии", санкции вредят сотрудничеству его страны с Россией. Это, указал Гуннар Линдеманн, ставит под угрозу рабочие места в современной Германии. Его политическая партия, отметил немецкий политик, занимает принципиальную позицию в этом вопросе.

Голосование 2014 года в Крыму, указал Гуннар Линдеманн, было демократичным. Результаты референдума, делится мнением немецкий политик, необходимо уважать. Власти Российской Федерации и Крымского полуострова, отметил Линдеманн, "сегодня платят очень высокую цену за мир".

Но санкции и прочие проблемы, уверен член палаты депутатов Берлина и политической партии "Альтернатива для Германии", небольшая плата за мир, спокойствие и безопасность, которые сегодня царят на территориях Крыма благодаря России.

Гуннар Линдеманн также высказал сожаление тем, что в Европе многие понятия не имеют о происходящем на территории современной Украины. Тамошние средства массовой информации, посетовал Линдеманн, об этом не пишут.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый призвал всемирно известную американскую корпорацию Google больше не изображать Крымский полуостров принадлежащим Российской Федерации.

Фото: соцсети.

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