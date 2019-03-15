США усилили санкции против России из-за Украины

Министерство финансов США внесло в санкционный список еще шесть российских граждан и восемь юридических лиц за агрессию на Украине. В американском Минфине отметили, что санкционные списки расширил Европейский союз и Канада, что говорит об уверенном партнерстве против действий России на востоке Украины.

В черный список были внесены: секретарь Центрального избирательного комитета Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий, заместитель председателя ЦИК ДНР Алексей Найденко, замначальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин, начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич, и начальник Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев.

Также Минфин США расширил ограничения против российских юридических лиц: "Зеленодольский завод имени А. М. Горького", "Ярославский судостроительный завод", "Звезда", "Консоль-Строй", "Новые проекты", "Судокомпозит", "Завод "Фиолент", и "Концерн "Океанприбор".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что США ввели санкции против представителей Международного уголовного суда. Об этом средствам массовой информации сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Он указал, что принятые Вашингтоном меры касаются тех лиц, что участвовали в расследованиях в отношении граждан США.

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