Порошенко на митинге поблагодарил "всех, кто защитил врага"

Президент Украины Петр Порошенко случайно поблагодарил врагов Украины, выступая в Закарпатье. Он отметил вклад армии и военнослужащих в сохранение независимости Украины.

"Хочу поблагодарить всех, военнослужащих, волонтеров, добровольцев, и всех, кто защищал врага, эту прекрасную землю и нашу страну", — оговорился президент Украины.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о последнем нелепом инциденте с украинским президентом Петром Порошенко. Во время рабочего визита в Запорожье, Петр Порошенко сорвал шапку с журналистки, которая задала ему неудобный вопрос. После инцидента Порошенко продолжил движение и никак не реагировал на возмущенных свидетелей происходившего. По словам очевидцев, президент Украины вышел из себя после вопроса девушки о преследовании украинского видеоблогера Анатолия Шария. Пользователи социальных сетей открыто критикуют Петра Порошенко за такую реакцию и утверждают, что лидер европейского государства не должен себе допускать подобную несдержанность.

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