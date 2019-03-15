США ввели санкции против представителей Международного уголовного суда

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении некоторых представителей Международного уголовного суда.
Об этом средствам массовой информации сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Он указал, что принятые Вашингтоном меры касаются тех лиц, что участвовали в расследованиях в отношении граждан США.
Введенные Соединенными Штатами Америки санкции являются, что называется, "визовыми", отметил Майк Помпео. Так, это означает, что лица, в отношении которых данные ограничения будут применены, испытают сложности с посещением США, указал он.
Напомним, что Международный уголовный суд занимается преследованием лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечества. Примечательно, что в отличии от других международных судов, МУС является постоянным учреждением.
Штаб Международного уголовного суда находится в Гааге.
МУС, отметим, не имеет никакого отношения к Международному суда Организации Объединенных Наций и не подчиняется ей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки не знает размер государственного долга. Когда коллеги на совещании попросили его озвучить госдолг, он замялся и заявил, что ему нужно уточнить информацию.
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