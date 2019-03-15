CNN сообщила о встречах американских чиновников с организаторами покушения на Мадуро

Телеканал CNN сообщил о встрече организаторов покушения на Николаса Мадуро с официальными лицами США. По информации журналистов, встреча прошла сразу после того, как попытка убить президента Венесуэлы провалилась.

Источник телеканала сообщает, что американские чиновники провели три встречи с исполнителями покушения, чтобы узнать интересующую их информацию. Источник утверждает, что преступники попросили у американского правительства поддержки, однако чиновники проигнорировали их просьбы.

По информации источника, в покушении на Мадуро замешаны бывшие венесуэльские военнослужащие. Подготовка покушения проходила в Колумбии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Соединенные Штаты Америки будут свергать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт Василий Дандыкин, если американцы и будут что-то предпринимать в военном отношении, "то, вероятно, руками колумбийцев". "Колумбийцы уже свое дело сделали: с их участием появились первые жертвы, которых объявят сейчас героями, а режим Мадуро — кровавым. Это известная тема", — заметил эксперт.

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