Депутаты Рады просят СБУ запретить въезд на Украину Тото Кутуньо

Группа депутатов Верховной Рады обратилась к руководителю Службы безопасности Украины Василию Грицаку с просьбой запретить въезд на территорию страны итальянскому музыканту Тото Кутуньо. Об этом сообщает новостное агентство TACC.
Причиной такой просьбы украинских парламентариев послужили якобы "пророссийские позиции" итальянского музыканта. Официальный представитель Кутуньо пояснил, что не получал никаких официальный уведомлений.
"Мы узнаем все из СМИ. У нас в Киеве запланирован концерт на 23 марта во дворце "Украина". Запланировано большое шоу, это проект "побратимства" нашей музыкальной группы и украинских музыкантов", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что подобные шаги украинских политиков "играют в пользу авторитета Владимира Путина".
Итальянский певец Тото Кутуньо пользуется большой популярность в России и странах-бывших республиках СССР, по которым музыкант часто гастролирует.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на сайте горсовета Днепра разместили проект о запрете песен российских исполнителей на территории города. Законодатели решили "запретить в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса и в других общественных местах на территории города Днепра воспроизведение песен российских исполнителей".
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