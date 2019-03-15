Индийские полицейские задержали десять подростков за игру в PUBG

В Индии полицейские арестовали десятерых учеников колледжа за публичную игру в онлайн-игру PUBG, которую индийские власти запретили накануне. Инцидент произошел в штате Гуджарат.

С начала года в Индии действует запрет на игру PlayerUnknown's Battlegrounds, которая стала настолько популярна среди подростков, что пагубно влияет на их развитие.

"Подобные задержания будут происходить и дальше, пока подростки наконец-то не поймут, что запрет на игру действительно работает, и не только на бумаге. Такие игры негативно отражаются на детях, на их учебе, и на их дальнейшем развитии. После составления протокола, подростков отпустили под залог", — рассказал журналистам комиссар полиции Манодж Агравал.

Недавно негативное влияние жестоких видеоигр на детей отмечал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он сообщил, что родители должны нести ответственность за своих детей не только в реальном, но и в виртуальном мире. Моди призвал родителей ограждать своих детей от опасностей в интернете.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о предложении первого заместителя главы конституционного комитета Совета Федерации РФ Елены Мизулиной запретить онлайн-игры в России.

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