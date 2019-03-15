Президент Грузии выразила недовольство армянскими церквями в Абхазии

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили подвергла резкой критике армянские церкви в республике Абхазия.
Свое недовольство глава постсоветского государства выразила в ходе своего рабочего визита в Армению. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.
Так, Саломе Зурабишвили указала на то, что армянские церкви в Абхазии находятся в епархии армянской церкви Южной России. Это, уверена президент Грузии, неправильно. "Переподчинение" армянских церквей в Абхазии, заявила Саломе Зурабишвили, грузинская сторона рассматривает как "нарушение признания территориальной целостности Грузии со стороны Армянской Апостольской церкви".
Президент Грузии потребовала, чтобы армянские церкви в Абхазии вернулись в юрисдикцию армянской церкви в Грузии.
Примечательно, что представители Армении поняли и приняли позицию Саломе Зурабишвили, согласившись на совместное решение данного вопроса.
Напомним, что Тбилиси рассматривает частично признанные государства Абхазию и Южную Осетию как территории, принадлежащие современной Грузии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Грузии выпуск и распространение политических карт постсоветской республики без территорий Абхазии и Южной Осетии в скором времени станет уголовно наказуемым деянием.
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