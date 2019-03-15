Умершая мать британки оставила ей послание на свадебных туфлях

Мама британки не дожила до свадьбы дочери, поэтому решила оставить свое поздравление на свадебных туфлях. Эмма обручилась со своих женихом еще в 2016 году, а свадьбу наметила на август 2019 года.

В конце 2016 года у ее матери обнаружили терминальную стадию рака легких. Уже в следующем году ее мама умерла. Но в марте 2018 года Эмма получила необычную посылку. Отправителем посылки была ее уже умершая мама. Внутри девушка нашла красивые свадебные туфли, на которых было послание от мамы.

"Я очень хотела, чтобы ты получила мой подарок к самому важному дню в твоей жизни. Эти туфли - мой подарок", - было написано не левой туфле. Эмма не могла понять, кто сделал ей этот замечательный презент. Она нашла ответ на правой туфле: "Желаю, чтобы этот день стал для тебя волшебным. Целую, твоя мама".

Британка призналась, что после прочтения этих слов не могла сдержать слез. Еще некоторое время девушка чувствовала недомогание и не могла говорить.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об интересном наблюдении ученых, которые посчитали, что свадьба негативно влияет на здоровье человека. Оказалось, что здоровье никогда не женатых людей намного крепче, чем у тех, кто уже состоит, либо состоял в браке.

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