Премьер Госсовета Китая: с США лучше сотрудничать

Премьер Госсовета Китайской народной республики Ли Кэцян дал свой комментарий относительно дипломатических взаимоотношений Поднебесной с Соединенными Штатами Америки.

Так, Ли Кэцян заявил, что Пекин в выстраивании отношений с Вашингтоном исходит от того, что с США лучше сотрудничать.

Соединенные Штаты Америки и Китай, пояснил позицию официального Пекина Ли Кэцян, являются двумя самыми успешными и крупнейшими экономиками мира. В таких условиях, подчеркнул премьер Госсовета Китая, они не могут существовать отдельно друг от друга.

Сегодняшний день, объявил Ли Кэцян, диктует США и Китаю необходимость сотрудничать, а не конкурировать. На условиях взаимоуважения, взаимной выгоды и равенства, заявил он, Пекину и Вашингтону нужно выстраивать крепкие и доверительные взаимоотношения.

Примечательно, что Ли Кэцян считает, будто дипломатические отношения Пекина и Вашингтона, несмотря на все существующие разногласия и трудности, всегда развиваются. Эта тенденция, подчеркнул премьер Госсовета Китайской народной республики, не должна меняться.

Также Ли Кэцян отметил, что в данный момент китайские и американские специалисты продолжают вести переговоры для улаживания торгово-экономических трений, которые омрачают дипломатические отношения Вашингтона и Пекина в последние годы.

Прокомментировал Ли Кэцян и отношения Китая с Россией. Так, по его словам, китайско-российские отношения имеют мощный нереализованный потенциал, о чем свидетельствует динамика двусторонней торговли. В прошлом году, отметил Ли Кэцян, объем двухсторонней торговли между двумя сверхдержавами превысил отметку в 100 млрд долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские средства массовой информации указывают на смену приоритетов армии Соединенных Штатов Америки. Американская армия, заявляют СМИ, отворачивается от Ближнего Востока и внимательно следит за угрозами, что исходят от Китая и России.

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