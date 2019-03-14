В Минске во дворе жилого дома нашли ведро с ураном

Пластиковое ведро, наполненное емкостями с радиоактивными веществами, изъяли с мусорной площадки жилого дома на сотрудники МЧС Минска. В ведре оказалось пять килограммов порошкообразных соединений: уран сернокислый, уран хлористый, уран азотнокислый и уран трехкислый.

О подозрительной находке в МЧС сообщил утром 14 марта инженер жилищно-эксплуатационного управления, которого насторожили знаки "Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение" на емкостях. Прибыв на место происшествия на улицу Сердича, спасатели установили, что в метре от ведра радиационный фон превышен в четыре раза.

После изъятия с площадки опасных предметов, фон нормализовался. Емкости доставлены в Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны" Национальной академии наук Белоруссии.

Пресс-служба МЧС Белоруссии сообщает, что на месте обнаружения ведра с ураном работает полиция, выясняя происхождение и обстоятельства его появления среди бытового мусора.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об обнаружении на рынках Подмосковья радиоактивных ягод.

Источник фото: МЧС Белоруссии

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