Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Минске во дворе жилого дома нашли ведро с ураном

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Пластиковое ведро, наполненное емкостями с радиоактивными веществами, изъяли с мусорной площадки жилого дома на сотрудники МЧС Минска. В ведре оказалось пять килограммов порошкообразных соединений: уран сернокислый, уран хлористый, уран азотнокислый и уран трехкислый.

В Минске во дворе жилого дома нашли ведро с ураном.

О подозрительной находке в МЧС сообщил утром 14 марта инженер жилищно-эксплуатационного управления, которого насторожили знаки "Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение" на емкостях. Прибыв на место происшествия на улицу Сердича, спасатели установили, что в метре от ведра радиационный фон превышен в четыре раза.

После изъятия с площадки опасных предметов, фон нормализовался. Емкости доставлены в Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны" Национальной академии наук Белоруссии.

Пресс-служба МЧС Белоруссии сообщает, что на месте обнаружения ведра с ураном работает полиция, выясняя происхождение и обстоятельства его появления среди бытового мусора.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об обнаружении на рынках Подмосковья радиоактивных ягод.

Источник фото: МЧС Белоруссии

Читайте также

У москвича нашли в квартире 8 кг радиоактивных веществ

Белоруссия победила "Чернобыльский синдром"

Сенсация: чернобыльский уран продают направо и налево

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы уран Минск МЧС Белоруссии радиоактивные вещества
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
Эксперты раскритиковали план Меркель построить авианосец
Недвижимость
Деревянный небоскреб - это возможно?
Новости Украины
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Новости Все >
Собчак и Гудков ищут избирателей среди наркоманов
Медведеву показали новый правительственный офис в "Москва-Сити"
В Минске во дворе жилого дома нашли ведро с ураном
Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют лишь 39% американцев
Сергея Брилева вывели из Общественного совета при минобороны
Как "Почта России" наживается на заключенных
В Госдуме предложили увеличить срок оплаты штрафов ГИБДД
Мужчины в Германии зарабатывают на 21% больше, чем женщины
Железную дорогу из Тамани в Крым проложили уже наполовину
Греф назвал отсутствие эффективной системы госуправления главной проблемой России
Читательский топ
Китай бросил вызов США по Венесуэле
Эксперты из Гарварда предложили изъять из обращения стодолларовые банкноты
Секретный российский бронеавтомобиль "Каратель"
В Индии придумали защиту для истребителей российского производства
Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Интересные Новости
Нострадамус предрек гибель половины человечества в 2019 году

Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.

Нострадамус предрек гибель половины человечества в 2019 году
Китай бросил вызов США по Венесуэле
Южная Америка
Китай бросил вызов США по Венесуэле
Военные новости
"Там бы они и упокоились": почему НАТО не решилось на "керченский прорыв"
Литература
Российские старообрядцы нашли первоисточник "Повести временных лет"
Новости Европы
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России

Резолюция включает предложения остановить "Северный поток - 2", предусмотреть расширение санкций, а также не считать Россию стратегическим партнером.

Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили
Новости Украины
Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили
Другие
Ослеп, опоздал или в доле? Почему Навальный не расследует мигрирующих банкиров
Южная Америка
Китай бросил вызов США по Венесуэле
Экономика
Абоненты переплачивают за услуги ЖКХ в два раза - ФАС

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне платят за услуги ЖКХ в два раза больше, чем необходимо.

Абоненты переплачивают за услуги ЖКХ в два раза - ФАС
В ООН считают, что на Украине царит "атмосфера запугивания"
Новости Украины
В ООН считают, что на Украине царит "атмосфера запугивания"
Военные новости
Секретный российский бронеавтомобиль "Каратель"
Новости Украины
Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили
Любовь Степушова Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма Любовь Степушова Соломон Соловьев Кому Альберт Эйнштейн показал язык - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Глаза не только зеркало души, но и детектор лжи Игорь Буккер
Комментарии
Как купить оружие в этом году?
Греф назвал отсутствие эффективной системы госуправления главной проблемой России
Деревянный небоскреб - это возможно?
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Украина неподсудна по обвинению в реабилитации нацизма
Китай бросил вызов США по Венесуэле
Железную дорогу из Тамани в Крым уложили уже наполовину
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Порошенко отметит День добровольца на линии фронта
В Россию приедут миллионы "наилучших" русскоязычных мигрантов
Порошенко отметит День добровольца на линии фронта
Порошенко отметит День добровольца на линии фронта
Российские власти решили улучшить демографию за счет мигрантов
Греф назвал отсутствие эффективной системы госуправления главной проблемой России
Китай бросил вызов США по Венесуэле
Глава СПЧ предложил передавать пожилых бездомных приемным семьям
Молодежь отказывается от наркотиков, алкоголя и сигарет
Греф назвал отсутствие эффективной системы госуправления главной проблемой России
Греф назвал отсутствие эффективной системы госуправления главной проблемой России
История и современность Все >
Нора Асторга: женщина, которая спасла Сандинистов
Нора Асторга: женщина, которая спасла Сандинистов
В Англии на масленицу играют в футбол. Длина поля - почти 5 километров
В Англии на масленицу играют в футбол. Длина поля - почти 5 километров
Эксперты раскритиковали план Меркель построить авианосец
Эксперты раскритиковали план Меркель построить авианосец
Самые глупые поводы для войны
Самые глупые поводы для войны
США и Польша обсуждают создание постоянной американской военной базы
США и Польша обсуждают создание постоянной американской военной базы
США намерены закупить космические платформы для "опережения соперников"
США намерены закупить космические платформы для "опережения соперников"
Власти США планируют испытать запрещенную ДРСМД ракету
Власти США планируют испытать запрещенную ДРСМД ракету
Дюденева рать: нашествие, о котором в народе вспоминали спустя 600 лет
Дюденева рать: нашествие, о котором в народе вспоминали спустя 600 лет
Бой капитана Павлика: единственная попытка отпора немцам при оккупации Чехословакии
Бой капитана Павлика: единственная попытка отпора немцам при оккупации Чехословакии
Воров в законе будут сажать на 20 лет
Воров в законе будут сажать на 20 лет
Для исправления демографии в России переселят мигрантов
Для исправления демографии в России переселят мигрантов
Женское Все >
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Выбираем правильную газонную траву
Выбираем правильную газонную траву
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
Эвелина Блёданс призывает поддержать солнечных детей
Эвелина Блёданс призывает поддержать солнечных детей
Врачи рассказали, чем опасны для здоровья узкие джинсы
Врачи рассказали, чем опасны для здоровья узкие джинсы
Собирают на создание музея чипсов в Хельсинки
Собирают на создание музея чипсов в Хельсинки
Сильно электризуются волосы: что с ними делать
Сильно электризуются волосы: что с ними делать
Cестра Кардашьян стала миллиардершей после семейной трагедии
Cестра Кардашьян стала миллиардершей после семейной трагедии
Пиджак: тред весны
Пиджак: тред весны
Бузова создала новый тренд
Бузова создала новый тренд
Смартфоны помогают врачам быстро выявлять болезни сердца
Смартфоны помогают врачам быстро выявлять болезни сердца
Акупунктура и цигун помогают справиться с депрессией
Акупунктура и цигун помогают справиться с депрессией
Мужское Все >
Все о мойве
Все о мойве
«Гонцы» по вине украинцев не могут улететь в космос
«Гонцы» по вине украинцев не могут улететь в космос
Как выбрать тротуарную плитку для дачного участка
Как выбрать тротуарную плитку для дачного участка
Как экономить электроэнергию: простые правила
Как экономить электроэнергию: простые правила
Деревья для создания маленького сада в квартире
Деревья для создания маленького сада в квартире
Кабинет: как сделать работу дома более приятной
Кабинет: как сделать работу дома более приятной
Как выбрать детскую кроватку?
Как выбрать детскую кроватку?
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Интересы
Владимир Путин оплатил создание главной иконы для армии
Владимир Путин оплатил создание главной иконы для армии
Великий канон: красота и сила покаяния
Великий канон: красота и сила покаяния
Нужна ли машинка для стрижки собак
Нужна ли машинка для стрижки собак
Тайская кошка: история породы, характер, уход
Тайская кошка: история породы, характер, уход
Собака в постели — вред или польза
Собака в постели — вред или польза
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Самый старый случай рака кости диагностирован у 240-миллионной черепахи без раковины
Самый старый случай рака кости диагностирован у 240-миллионной черепахи без раковины
Продление жизни людей может превратить их в ходячих зомби
Продление жизни людей может превратить их в ходячих зомби
Елена Крыгина против татуажа
Елена Крыгина против татуажа
Предки британцев в Стоунхедже жарили барбекю из свинины
Предки британцев в Стоунхедже жарили барбекю из свинины
Зеленый чай и морковь спасут от слабоумия
Зеленый чай и морковь спасут от слабоумия
Британка после инсульта заговорила с русским акцентом
Британка после инсульта заговорила с русским акцентом
На поверхности Марса обнаружили деталь от инопланетного корабля
На поверхности Марса обнаружили деталь от инопланетного корабля
Бен Аффлек сообщил, что страдает алкоголизмом
Бен Аффлек сообщил, что страдает алкоголизмом
Южная Америка
Китай бросил вызов США по Венесуэле

США не удалось оказать давление на Китай. Си Цзиньпин предложил Николасу Мадуро помощь в восстановлении энергосистемы - жертвы хакерской атаки США.

Китай бросил вызов США по Венесуэле
Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда
Мир. Новости мира
Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Новости Украины
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Куба обвинила США в терроризме в Венесуэле
Южная Америка
Куба обвинила США в терроризме в Венесуэле
Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы
Мир. Новости мира
Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы
Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии
Новости Африки
Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
Прибалтика
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Евросоюз
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ