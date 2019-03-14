Мужчины в Германии зарабатывают на 21% больше, чем женщины

Федеральное статистическое ведомство Германии подсчитало, что немецкие женщины зарабатывают на 21% меньше, чем мужчины. Представители ведомства отмечают, что женщины сами выбирают менее оплачиваемые должности и сферы.

По результатам исследования, в среднем мужчины зарабатывают 21,6 евро в час, в то время как женщины только 17,09 евро в час. Такая ситуация сложилась из-за того, что женщины обычно занимают менее ответственные должности. Поэтому говорить о половой гендерной дискриминации неуместно — подчеркивают в ведомстве.

Однако разница между зарплатами на одинаковых должностях между немецкими мужчинами и женщинами все-таки есть. Она составляет 6% в пользу мужчин. Но в ведомстве поясняют, что это устаревшие данные за 2014 год, поскольку такая статистика подводится один раз в четыре года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Германии приспособили гражданский самолет Airbus для слежки за российскими войсками.

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