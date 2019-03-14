В интернете собирают средства на создание музея чипсов в Хельсинки

Вскоре недалеко от центра Хельсинки может открыться музей, где в качестве экспонатов будут чипсы. Соответствующая кампания по собору средств стартовала в интернете.

Автор проекта утверждает, что некоторых людей очень расстраивает пропажа из продажи некоторых видов чипсов. Поэтому музей чипсов будет способствовать душевному спокойствию любителей этого лакомства. Если производитель будет снимать с производства какой-то тип чипсов, их образец будет отправляться в музей.

На данный момент собрано около тысячи евро. Инициатор сбора средств — хип-хоп исполнитель Феди Камари хочет получить на развитие идеи 5 тысяч евро. Сбор денег продлится до конца марта. Собранные средства пойдут на покупку первых 100 пачек чипсов для создания экспонатов, создание и печать каталога музея, а также на его торжественное открытие.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что музей Археологии курорта "Роза Хутор" стал победителем IX Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок" в номинации "Специальные сервисы для детей". Награду в Совете Федерации, где проходила церемония, получила директор по развитию инфраструктурных проектов "Роза Хутор" Анна Дугар-Жабон.

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