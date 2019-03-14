Китай сделал строгое представление США из-за нового доклада по правам человека

Китай вынес Соединенным Штатам строгое представление из-за доклада Государственного департамента США по правам человека. Об этом в интервью с журналистами сказал официальный представитель китайского МИДа Лу Кан, сообщает "Комсомольская правда".

"Доклад госдепартамента США, как всегда игнорирует настоящие факты, он полон идеологических предубеждений и безосновательных обвинений в адрес Китая. Пекин вынужден сделать американской стороне строгое представление", - сказал дипломат.

Он также добавил, что в Пекине надеются, что власти Соединенных Штатов "отбросят мышление холодной войны, откажутся от своих убеждений, и объективно посмотрят на прогресс Китая в области прав человека".

Представитель внешнеполитического ведомства посоветовал Вашингтону прекратить вмешательство во внутренние дела Китая под предлогом защиты прав человека и "заниматься своими делами".

Напомним, 13 марта госдепартамент США представил очередной доклад по правам человека в мире за минувший год, в котором говорилось о многочисленных фактах нарушений со стороны Китая и России. Москву, в частности, обвиняли в нарушении прав человека в Крыму и в арестах граждан Украины на территории России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай в ответ на опубликованный госдепартаментом ежегодный доклад о нарушениях прав человека в мире обнародовали свой доклад о ситуации с правами человека в США.

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