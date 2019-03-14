Школьницу из Швеции номинировали на Нобелевскую премию мира

Шведская школьница Грета Турнберг номинирована на Нобелевскую премию мира за вклад в борьбу с глобальным потеплением. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Выдвинуть девочку в число кандидатов предложили два шведских политика, представляющие в парламенте Левую партию. Позднее это предложение одобрили и другие политики.

"Очень почетно и очень приятно быть номинированной на такую важную премию. Это невероятно и довольно странно", - прокомментировала свое выдвижение 16-летняя Турнберг в интервью изданию.

Школьница известна тем, что в августе минувшего года она провела одиночную забастовку перед зданием парламента в Стокгольме. Девочка заявила, что перестанет посещать школу до тех пор, пока шведские власти не выполнят условия Парижского договора по сокращению выбросов в окружающую среду вредных веществ. Таким образом Турнберг хотела привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что собственную теорию, согласно которой Австралия является несуществующим материком и государством, выдвинула на своей странице в Facebook семнадцатилетняя школьница из Стокгольма Шелли Флорид.

Рассерженные жители Австралии пытались совершенно серьезно в комментариях убедить школьницу в обратном, но в ответ Шелли опубликовала карту мира, на которой Австралии нет, что вызвало еще больший гнев австралийцев.

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