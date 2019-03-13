Российские города оказались во второй сотне мирового рейтинга качества жизни

Консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг самых привлекательных городов мира. Первое место рейтинга заняла столица Австрии — Вена.

Компания Mercer оценивает города по уровню развития инфраструктуры, экономики, медицины и образовательных учреждений. Аналитики учитывают политическую, социальную и климатическую обстановку.

Российская столица заняла в рейтинге 167 место, в то время, как Санкт-Петербург расположился на 174 позиции. Всего рейтинг содержит 231 город. В первую десятку входят: Базель, Женева, Копенгаген, Франкфурт и Дюссельдорф.

Самое последнее место в списке занял Багдад.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Японии хотят решить проблему нехватки жилплощади. Некоторые из крупнейших строительных компаний Японии планируют подземные города, которые не только облегчат проблему перенаселения в городах, но и обеспечат защиту от землетрясений и повысят энергоэффективность.

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