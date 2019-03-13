В бразильской школе от огнестрельного оружия погибли 8 человек.

Двое подростков устроили стрельбу в школе города Сузану в бразильском штате Сан-Паулу. На данный момент известно о восьми погибших. Трагедия произошла 13 марта в 9.30 утра по местному времени (15.30 по Москве).
Бразильский телеканал Globo сообщает, что подростки убили пятерых школьников и одного сотрудника, после чего покончили с собой. Незадолго до трагедии в полицию поступило сообщение об инциденте с применением огнестрельного оружия поблизости от школы, однако, правоохранительным органам пока неизвестно, есть ли связь между этими событиями.
"Полицейские были на пути к месту первого сообщения, когда услышали крики детей. Затем они направились в школу, где два преступника в итоге покончили с собой", — сказал представителям СМИ сотрудник полиции.
Журналисты телеканала говорят об оцеплении здания полицией и множестве плачущих детей на его территории. В прошлом учебном году в образовательном учреждении училось более тысячи человек.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что житель американского штата Иллинойс убил пятерых коллег после увольнения с работы.
Источник фото: Телеканал Globo
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