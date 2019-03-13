Евродепутаты объявили Россию "основным источником дезинформации" в ЕС

Европарламент принял резолюцию, в которой назвал Россию "главным дезинформатором Евросоюза".Представители Европарламента рекомендовали представителю ЕС по иностранным делам Фредерике Могерини усилить противодействие пропаганде.
В документе говорится о необходимости разработки юридических рамок, которые обезопасят участников Евросоюза от гибридных угроз, кибервойны и других информационных "снарядов" .
В адрес Совета Евросоюза прозвучали рекомендации по введению точечных санкций в отношении ответственных за проведение пропагандистских кампаний против ЕС. Помимо России в документе упоминаются и другие страны, которые рассматриваются как потенциальные противники в информационной войне. Среди них: Северная Корея, Китай и Иран.
Один из важнейших разделов резолюции касается вмешательства третьих лиц в выборы. Европарламент рекомендует осуждать любые влияния на выборный процесс в ЕС, будь то другие государства, либо частные лица. Для противодействия "враждебным пропагандистским кампаниям", направленным на вмешательство в выборе, предлагается изменить избирательное законодательство.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Европарламент предложил заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", а также ввести очередной пакет санкций против России.
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