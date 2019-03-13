В каком случае Трамп может нарушить "Закон о непризнании аннексии Крыма"

При каких обстоятельствах президент США может нарушить "Закон о непризнании аннексии Крыма", "Правде.Ру" рассказал эксперт Юрий Рогулев.

В США во вторник принят "Закон о непризнании аннексии Крыма". "За" проголосовали 427 конгрессменов, одинвыступил против. Ранее он был утвержден палатой представителей. Закон говорит о том, что "ни один федеральный департамент или агентство (США) не может предпринимать какие-либо действия или оказывать любую помощь, которая признает или подразумевает признание де-юре или де-факто суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальнымводами".

Далее следует оговорка, что президент США может отменить действие закона, если решит "что это жизненно важно для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов".

Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев, "внешней политикой занимается исполнительная власть, законодатели боятся того, что власти Соединенных Штатов вдруг своими действиями пойдут на какие-то сделки по поводу Крыма". По мнению эксперта, "Дональд Трамп и следующие президенты будут связаны с этим законом". "Аналогичная ситуация была с санкциями. Был принят закон Магницкого, согласно которому эти санкции приобретали законодательную базу. То есть они становятся обязательными. Для того чтобы отменить санкции, нужно отменять этот закон", — сказал Юрий Рогулев.

Лазейка для президента, по словам эксперта, " оставляется на предмет чрезвычайных ситуаций". "Например, может может возникнуть необходимость сотрудничества с Россией при обстоятельствах, которые потребуют использование Крыма", — сделал вывод Юрий Рогулев.

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