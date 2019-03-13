Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Эксперты из Гарварда предложили изъять из обращения стодолларовые банкноты

Мир » Северная Америка » США и Канада

Финансовые власти США рассматривают вопрос о выводе из оборота стодолларовых купюр. С предложением данной меры выступила группа экспертов из Гарварда. Они указывают на опыт Центробанка ЕС, который решил отказаться от банкнот достоинством 500 евро.

Властям США предложили отказаться от стодолларовых банкнот.

Основная причина отказа от крупных купюр — их удобство для совершения нелегальных коммерческих сделок. Законные операции с крупными суммами как правило совершаются путем безналичного расчета, а обычные потребители все чаще предпочитают оплачивать товары и услуги банковскими картами, используя лишь мелкую наличность для случаев, когда оплата картой невозможна.

Банкноты достоинством более 100 долларов были выведены из оборота в США в 1969 году. А в 1986 году мэр Нью-Йорка Эдвард Кох призвал к отказу и от стодолларовых купюр, как основного средства расчетов наркоторговцев, однако тогда эта инициатива не была поддержана.

По оценкам специалистов, за пределами США сейчас обращается 60% всей американской наличности на общую сумму 900 миллиардов долларов. В этой денежной массе наиболее распространены именно стодолларовые банкноты — их доля составляет около 80%. Эксперты инвестиционной компании FCP Financial Management оценивают массу американских банкнот на руках у россиян примерно в 35-40 миллиардов долларов, что дает основания прогнозировать ощутимые колебания на отечественном валютном рынке в случае изъятия стодолларовых купюр из оборота.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Алексей Кудрин считает нецелесообразным отказ от доллара в международной торговле.

Источник фото: wikimedia.org

Читайте также

5-долларовая купюра меняет цвет

Как Россия и Китай могут "обнулить" доллар США

Сверим часы: три условия краха доллара

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы США доллар валюта Гарвард валюта США стодолларовые банкноты
Обсудить
Актуальная аналитика
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Недвижимость
Во сколько обойдется соседство с известными личностями
Азия
Южная Корея: дорога в Сеул из аэропорта
Новости Все >
Российских легкоатлетов допустят на Олимпиаду-2020 с флагом России
Москва откроет сеть геронтологических центров из-за увеличения числа пожилых людей﻿
Диетологи назвали продукты, которых следует избегать после 30 лет
Пенсионерка "проиграла" почти 1,5 миллиона рублей на бирже
Нурмагомедов назвал фейком арест Макгрегора в Майами
Американский пивовар решил поститься пивом
Фанаты "Спартака" обвинили РПЛ в бездарной работе
Средний чек россиянина при посещении магазина вырос до 573 рублей
Эксперты из Гарварда предложили изъять из обращения стодолларовые банкноты
Пентагон ввел ограничения для трансгендеров
Читательский топ
Ослеп, опоздал или в доле? Почему Навальный не расследует мигрирующих банкиров
Странные случаи гибели самолетов во время воздушных сражений
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Ватикан: "Бедная церковь для бедных людей"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Интересные Новости
Нострадамус предрек гибель половины человечества в 2019 году

Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.

Нострадамус предрек гибель половины человечества в 2019 году
"Там бы они и упокоились": почему НАТО не решилось на "керченский прорыв"
Военные новости
"Там бы они и упокоились": почему НАТО не решилось на "керченский прорыв"
Бывший СССР
Туркмения хочет судить Белоруссию в международном суде
Литература
Российские старообрядцы нашли первоисточник "Повести временных лет"
Новости Европы
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России

Резолюция включает предложения остановить "Северный поток - 2", предусмотреть расширение санкций, а также не считать Россию стратегическим партнером.

Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Ослеп, опоздал или в доле? Почему Навальный не расследует мигрирующих банкиров
Другие
Ослеп, опоздал или в доле? Почему Навальный не расследует мигрирующих банкиров
Новости Европы
Президент Латвии заявил о необходимости единства Европы в вопросе сдерживания России
Новости Украины
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Экономика
Абоненты переплачивают за услуги ЖКХ в два раза - ФАС

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза больше, чем необходимо.

Абоненты переплачивают за услуги ЖКХ в два раза - ФАС
Снова Boeing 737 Max: разбился рейс Ethiopian Airlines с пассажирами
Человеческий фактор
Снова Boeing 737 Max: разбился рейс Ethiopian Airlines с пассажирами
Южная Америка
Куба обвинила США в терроризме в Венесуэле
Новости Европы
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Соломон Соловьев Создатели собственных религий - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Археология: сбывшиеся и ожидаемые открытия Игорь Буккер Любовь Степушова Куба обвинила США в терроризме в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
Золото скифов: что поставлено на карту для России и Украины - эксперты
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Чиновник из Чувашии объяснил маленькие зарплаты врачей и учителей ленью
Пенсионерка "проиграла" почти 1,5 миллиона рублей на бирже
Американский пивовар решил поститься пивом
Вывоз капитала из России частным сектором с начала года увеличился вдвое
Россияне стареют быстрее, чем жители других стран - ученые
Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили
Военные США потратили $53 млрд на крабов и лобстеров
Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили
Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России
Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Порошенко хотел обменять Крым на членство в ЕС и НАТО - Саакашвили
История и современность Все >
Правши: когда и почему люди начали использовать одну руку больше второй?
Правши: когда и почему люди начали использовать одну руку больше второй?
Уловки на которые идут рестораны и кафе, чтобы посетители оставляли больше денег
Уловки на которые идут рестораны и кафе, чтобы посетители оставляли больше денег
Пентагон ввел ограничения для трансгендеров
Пентагон ввел ограничения для трансгендеров
ФСБ уничтожила боевика под Самарой
ФСБ уничтожила боевика под Самарой
Десантный корабль "Орск" выполнил комплекс артиллерийских стрельб в морском полигоне
Десантный корабль "Орск" выполнил комплекс артиллерийских стрельб в морском полигоне
Военные США потратили $53 млрд на крабов и лобстеров
Военные США потратили $53 млрд на крабов и лобстеров
На Камчатке истребители МиГ-31 перехватили самолет-"нарушитель"
На Камчатке истребители МиГ-31 перехватили самолет-"нарушитель"
Первый поход Пожарского на Москву: почему поляки одержали верх
Первый поход Пожарского на Москву: почему поляки одержали верх
"Ледовый поход": за что расстреляли спасителя Балтийского флота
"Ледовый поход": за что расстреляли спасителя Балтийского флота
Пентагон создает новую стратегию войны с Москвой и Пекином
Пентагон создает новую стратегию войны с Москвой и Пекином
Как Dragon Маска может погубить российскую космонавтику
Как Dragon Маска может погубить российскую космонавтику
Женское Все >
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как размножить трудноукореняемую сирень
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Как из одной луковицы лилии получить 15 саженцев
Выбираем правильную газонную траву
Выбираем правильную газонную траву
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подвал все время мокрый. Как исправить?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
Подкормка вишни: когда, чем и как?
Исследователи: болезни зубов приводят к проблемам с сердцем
Исследователи: болезни зубов приводят к проблемам с сердцем
Неврологи: исследование глаз поможет выявить болезнь Альцгеймера
Неврологи: исследование глаз поможет выявить болезнь Альцгеймера
Максим Галкин прокомментировать покушение на Филиппа Киркорова
Максим Галкин прокомментировать покушение на Филиппа Киркорова
Россияне нарушают правила отелей
Россияне нарушают правила отелей
Как избавиться от привычки переедать на ночь?
Как избавиться от привычки переедать на ночь?
"Гринпис" узнал, где самый чистый воздух
"Гринпис" узнал, где самый чистый воздух
Как узнать, что мужчина хорош в постели
Как узнать, что мужчина хорош в постели
Ученые назвали главную причину смертельных болезней сердца
Ученые назвали главную причину смертельных болезней сердца
Что будет, если съедать по два банана каждый день
Что будет, если съедать по два банана каждый день
Мужское Все >
Сызранский рыбак спас куропатку от смерти
Сызранский рыбак спас куропатку от смерти
Таких карпов тайские рыбаки еще не видели
Таких карпов тайские рыбаки еще не видели
Основные черты и особенности стиля барокко
Основные черты и особенности стиля барокко
Пять простых советов для тех, кто хочет начать экономить
Пять простых советов для тех, кто хочет начать экономить
Идеальный матрас для идеального сна
Идеальный матрас для идеального сна
Как быстро вывести запах кошачьей мочи
Как быстро вывести запах кошачьей мочи
Как вырастить ананас в домашних условиях?
Как вырастить ананас в домашних условиях?
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Интересы
Великий канон: красота и сила покаяния
Великий канон: красота и сила покаяния
Ватикан: "Бедная церковь для бедных людей"
Ватикан: "Бедная церковь для бедных людей"
Нужна ли машинка для стрижки собак
Нужна ли машинка для стрижки собак
Тайская кошка: история породы, характер, уход
Тайская кошка: история породы, характер, уход
Собака в постели — вред или польза
Собака в постели — вред или польза
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Интересные факты о ... мусоре
Интересные факты о ... мусоре
Vivo разработает смартфон с удаленной зарядкой
Vivo разработает смартфон с удаленной зарядкой
США хотят отправить астронавтов на Луну к 2028 году
США хотят отправить астронавтов на Луну к 2028 году
Огромное скопление рыбы наблюдали в Астраханской области
Огромное скопление рыбы наблюдали в Астраханской области
Джастин Бибер: интересные факты из жизни
Джастин Бибер: интересные факты из жизни
Устройство, способное предсказать дату смерти, создано в США
Устройство, способное предсказать дату смерти, создано в США
Абитуриенты могут, как и прежде, подавать документы в пять вузов одновременно
Абитуриенты могут, как и прежде, подавать документы в пять вузов одновременно
Как празднуют Хэллоуин в странах мира
Как празднуют Хэллоуин в странах мира
Мир. Новости мира
Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда

О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.

Страх перед "русским медведем" не отпустит Запад никогда
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Новости Украины
Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?
Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы
Мир. Новости мира
Мюнхенская конференция - лакмусовая бумага для Европы
Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии
Новости Африки
Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
Прибалтика
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Евросоюз
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Южная Америка
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ