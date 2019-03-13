Эксперты из Гарварда предложили изъять из обращения стодолларовые банкноты

Финансовые власти США рассматривают вопрос о выводе из оборота стодолларовых купюр. С предложением данной меры выступила группа экспертов из Гарварда. Они указывают на опыт Центробанка ЕС, который решил отказаться от банкнот достоинством 500 евро.
Основная причина отказа от крупных купюр — их удобство для совершения нелегальных коммерческих сделок. Законные операции с крупными суммами как правило совершаются путем безналичного расчета, а обычные потребители все чаще предпочитают оплачивать товары и услуги банковскими картами, используя лишь мелкую наличность для случаев, когда оплата картой невозможна.
Банкноты достоинством более 100 долларов были выведены из оборота в США в 1969 году. А в 1986 году мэр Нью-Йорка Эдвард Кох призвал к отказу и от стодолларовых купюр, как основного средства расчетов наркоторговцев, однако тогда эта инициатива не была поддержана.
По оценкам специалистов, за пределами США сейчас обращается 60% всей американской наличности на общую сумму 900 миллиардов долларов. В этой денежной массе наиболее распространены именно стодолларовые банкноты — их доля составляет около 80%. Эксперты инвестиционной компании FCP Financial Management оценивают массу американских банкнот на руках у россиян примерно в 35-40 миллиардов долларов, что дает основания прогнозировать ощутимые колебания на отечественном валютном рынке в случае изъятия стодолларовых купюр из оборота.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Алексей Кудрин считает нецелесообразным отказ от доллара в международной торговле.
Источник фото: wikimedia.org
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