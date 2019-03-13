В ООН считают, что на Украине царит "атмосфера запугивания"

Управление верховного комиссара по правам человека ООН подготовило доклад, в котором говорится об "атмосфере запугивания" в преддверии президентских выборов на Украине. Представители международной организации утверждают, что украинские радикалы безнаказанно терроризируют журналистов и общественных деятелей.
Итог доклада говорит о том, что украинский народ не может свободно выражать свою позицию по политической обстановке в стране. За статистикой ООН стоят реальные цифры. Например, только за недавний период представителями организации было отмечено 164 нападения на журналистов, которые совершались представителями националистических группировок. Большая часть нападений даже не расследовалась.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об отказе Соединенных Штатов Америки в поддержке новых провокаций Украины в Керченском проливе. Правительство США якобы опасается, что новую украинскую провокацию в Керченском проливе на этот раз государства Европы не поддержат.
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