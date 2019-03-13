США гарантируют политическое убежище венесуэльским чиновникам

Соединенные Штаты Америки предлагают венесуэльским политикам покинуть государство в обмен на политическое убежище в любой стране мира. Об этом журналистам рассказал специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Абрамс подчеркнул, что несмотря на рекомендации американской стороны, ни один соратник действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не принял предложение о политическом убежище.

"Мы открыто говорим о том, что некоторым членам правительства Венесуэлы необходимо покинуть страну. Мы согласны гарантировать им безопасность и политическое убежище в любой стране мира. Если кто-нибудь из венесуэльских чиновников согласится, мы поможем им покинуть государство", — пояснил позицию США Эллиотт Абрамс.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Венесуэлу в ближайшее время может постигнуть острейший топливный кризис. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt. По мнению аналитиков издания, Венесуэле не хватает производственных мощностей для переработки сырой нефти.

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