Конгресс США готовит новые антироссийские законы

Нижняя палата Конгресса США приняла 12 марта пакет антироссийских законопроектов и резолюцию, призывающую правительство РФ "позволить провести беспристрастное международное расследование убийства Бориса Немцова".

Законопроект об "ограничении провокаций со стороны России", получивший аббревиатуру KREMLIN Act требует от национальной разведки в 90-дневный срок подготовить доклады о планах Кремля на случаи конфликта с НАТО, усиления влияния США и НАТО в Восточной Европе, а также об уязвимостях в системе безопасности США, которыми могут воспользоваться российские силовики.

Отдельный законопроект запрещает правительству США признавать Крым Российской территорией. Третий документ требует "усилить ответ США на российское вмешательство".

Резолюция по делу Бориса Немцова призывает национальную разведку подготовить для Конгресса доклад об обстоятельствах убийства политика, чтобы госсекретарь Майк Помпео и министр финансов США Стивен Мнучин применили санкции в отношении названных в докладе виновными лиц. Также документ требует от представителей американского руководства поднимать вопрос об убийстве Немцова при всех переговорах с российскими коллегами.

Для вступления в законную силу документы должны пройти рассмотрение в верхней палате и быть подписаны Дональдом Трампом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Конгресс США подготовил пакет новых экономических санкций в отношении России.

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