СМИ: Скрипаль мог выдать экс-полковника армии Австрии, работавшего на РФ

Информация, полученная британскими спецслужбами от Сергея Скрипаля, могла стать основанием для возбуждения уголовного дела в отношении отставного австрийского полковника Мартина М. Об этом сообщило 12 марта австрийское издание Kurier. 70-летний полковник был арестован 4 месяца назад. На прошлой неделе суд продлил срок задержания еще на два месяца.

Адвокат подозреваемого Майкл Хофер считает невозможным, чтобы его клиент через пять лет после выхода на пенсию мог бы использовать свои старые знания в ущерб государству. Однако, по версии следствия, Мартин М. начал сотрудничать с российской разведкой намного раньше — с 1992 года.

Офицер отвечал за материальное снабжение и кадровое обеспечение австрийской армии. Прокурор Роберт Хольцлайтнер считает, что контакты подозреваемого создают опасность совершения им новых преступлений.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по оценке австрийской конттразведки, полковник получил от Российской федерации за свои услуги 300 тысяч евро.

Источник фото: Страница Юлии Скрипаль в facebook.

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