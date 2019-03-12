Трамп подверг критике современные самолеты - слишком сложно управлять.

Президент США Дональд Трамп считает, что современный процесс управления самолетами стал слишком сложен, и это является причиной опасности катастроф.
"Самолеты становятся слишком сложными для того, чтобы на них летать. Пилоты больше не нужны, а нужны специалисты в области компьютерных технологий из Массачусетского технологического института", — написал Трамп в twitter.
Так американский лидер отреагировал на сообщения о крушении лайнера Boeing 737 в Эфиопии и временный запрет на использование этих самолетов, принятый рядом стран.
Чрезмерным Трамп считает усложнение процессов не только в авиации, но и в других областях, полагая, что "старое и простое — намного лучше".
"Я не хочу, чтобы Альберт Эйнштейн был моим пилотом. Я хочу прекрасных профессиональных летчиков, у которых технически есть возможность легко и быстро брать в свои руки контроль над самолетом", — поделился президент США.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на борту разбившегося в Эфиопии лайнера находились трое россиян.
Источник фото: kremlin. ru
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