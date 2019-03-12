Минск потребовал объяснить оправдание поляка, обвиненного в геноциде белорусов.

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало посла Польши для пояснений в связи с действиями польского Института национальной памяти. 11 марта институт выступил с заявлением, в котором назвал "ошибочной" прежнюю оценку деятельности военного преступника Ромуальда Райса ("Бурого"), устроившего геноцид белорусов в 1946 году.
Ранее институт признавал наличие в действиях Райса признаков геноцида, однако теперь его представители заявили, что он "не действовал с намерением уничтожить (полностью или частично) белорусскую общину или православную общину, проживавшую в Польше в ее нынешних границах".
Участники незаконной вооруженной группировки Райса убили 79 белорусов, в том числе — женщин и детей. Институт национальной памяти считает, что эти люди погибли "независимо от намерений" руководителя группировки, который просто "не мог справиться" с ситуацией.
МИД Белоруссии называет подобную переоценку действий Райса "откровенным цинизмом". "Польскими учеными собрано достаточно доказательств его злодеяний", — заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии министерства Анатолий Глаз.
"Мы ожидаем от властей Польши публичных официальных комментариев относительно того, является ли такая оценка действий "Бурого" официальной точкой зрения и насколько это соотносится с шагами по выстраиванию диалога, в том числе исторического, которые были предприняты сторонами в последнее время", — отметил представитель министерства.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о марше польских националистов в городе Хайнувка, где звучали восхваления Ромуальна Райса.
Источник фото: wikimedia.org
Читайте также
Лагеря смерти: Польша узаконила свою версию истории
За пять лет в Польше снесли около 100 памятников советским воинам
Мария Захарова пристыдила Польшу за незнание своей истории
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Президент Украины Петр Порошенко в случае поражения на выборах может бежать из страны.
Руководитель администрации главы Чувашии объяснил низкие зарплаты медиков и педагогов недостаточным трудолюбием.
О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.