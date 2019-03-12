Минск потребовал объяснить оправдание поляка, обвиненного в геноциде белорусов

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало посла Польши для пояснений в связи с действиями польского Института национальной памяти. 11 марта институт выступил с заявлением, в котором назвал "ошибочной" прежнюю оценку деятельности военного преступника Ромуальда Райса ("Бурого"), устроившего геноцид белорусов в 1946 году.

Ранее институт признавал наличие в действиях Райса признаков геноцида, однако теперь его представители заявили, что он "не действовал с намерением уничтожить (полностью или частично) белорусскую общину или православную общину, проживавшую в Польше в ее нынешних границах".

Участники незаконной вооруженной группировки Райса убили 79 белорусов, в том числе — женщин и детей. Институт национальной памяти считает, что эти люди погибли "независимо от намерений" руководителя группировки, который просто "не мог справиться" с ситуацией.

МИД Белоруссии называет подобную переоценку действий Райса "откровенным цинизмом". "Польскими учеными собрано достаточно доказательств его злодеяний", — заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии министерства Анатолий Глаз.

"Мы ожидаем от властей Польши публичных официальных комментариев относительно того, является ли такая оценка действий "Бурого" официальной точкой зрения и насколько это соотносится с шагами по выстраиванию диалога, в том числе исторического, которые были предприняты сторонами в последнее время", — отметил представитель министерства.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о марше польских националистов в городе Хайнувка, где звучали восхваления Ромуальна Райса.

Источник фото: wikimedia.org

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