Жители парижской улицы пожаловались на фотографирующихся туристов

Жители небольшой пешеходной улицы Кремье в Париже обратились в местным властям с просьбой закрывать улицу по вечерам и выходным из-за слишком большого потока туристов, нарушающих покой местных жителей. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Улица Кремье считается одной из самых фотографируемых улиц Парижа из-за своей архитектуры и красочности, здания окрашены в нежные тона и украшены гирляндами. Ежедневно эту улицу посещают множество туристов из различных стран, которые в погоне за красивым кадром растягиваются в шпагате в дверях чужих домов или позируют на фоне цветов в клумбах. Из-за большого потока туристов местным жителям тяжело выйти из собственных домов, случайно не попав на чей-нибудь снимок.

"Это стало адом, - признается один из жителей. - На неделе все не так плохо, туристы приезжают, но они не так назойливы. Но в выходные дни за нашими окнами толпятся около двухсот человек. Мы едим за своими столами, а они фотографируют и фотографируют".

Жители улицы Кремье попросили администрацию Парижа установить ворота по обеим сторонам улицы, чтобы закрывать ее по вечерам и на выходные. Все остальное время туристы могут без всяких ограничений рассматривать достопримечательности улицы и фотографироваться на фоне красочных домов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристам в Италии запретили входить в шлепанцах на территорию парка Чинкве-Терре, который находится в Лигурии. Такое решение приняли местные власти после многочисленных инцидентов, в которые попадали туристы с неудобной обувью.

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