Лавров назвал провокацией заявления о выходе России из Совета Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "русофобским меньшинством" политиков, которые утверждают, будто бы "Россия уже махнула на Совет Европы и решила твердо из него выходить". Это заявление Лавров сделал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Карин Кнайсль 12 марта в Москве.

Разговоры о предстоящем выходе России из Совета Европы глава российского МИД считает провокацией, за которой стоят "прежде всего, британские коллеги, украинские соседи и три-четыре страны, которые традиционно следуют русофобской линии Вашингтона".

По словам Лаврова, кризис в отношениях России и Совета Европы создан искусственно, и Москва предпринимает все возможные шаги для его преодоления. При этом, говорить о полном урегулировании ситуации можно будет лишь после того, как российским парламентариям будут возвращены все права, предусмотренные уставом этой международной организации.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о решении Государственной думы не платить взносы в Парламентскую ассамблею Совета Европы за 2019 год.

Источник фото: Официальный сайт МИД России

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