Японский император приступил к отречению от престола.

Император Японии Акихито зачитал текст доклада о своем желании уйти в отставку. Церемония прошла у входа в святилище главного храма императорского дворца в Токио. Как сообщает японский общественный телеканал NHK, Акихито был одет в старинный церемониальный костюм и окружен придворными, один из которых нес в руках меч — символ императорской власти.
После доклада император отправился в святилища, где почитают его предков.
Отставка императора назначена на 30 апреля. В этот день должен снова совершить церемонии в храме и святилищах.
А 1 мая императором объявят старшего сына Акихито — 59-летнего Нарухито. Череда ритуалов, связанных с его восшествием на престол, продлится до осени.
В минувшем декабре императору Акихито исполнилось 85 лет, а в январе он отметил 30-летие своего пребывания на троне.
Акихито станет первым японским императором, который добровольно ушел в отставку. Об этом намерении он официально уведомил граждан в специальном видеообращении еще в 2016 году. Его предшественник, император Хирохито, занимал японский трон 63 года, вплоть до своей смерти.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о перенесенном императором Акихито раке простаты.
Источник фото: wikimedia. org
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