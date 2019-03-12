Россия направила Украине список нарушений Договора о дружбе

С 1 апреля по инициативе Киева прекращается действие российско-украинского Договора о дружбе. В связи с этим МИД России направил украинскому внешнеполитическому ведомству ноту, в которой перечислены нарушения договора, которые допустило руководство Украины за время действия документа.

В 2004 году Украина ратифицировала меморандум о поддержке операций НАТО, а в 2005 — определила вступление в НАТО в качестве своей стратегической цели. При этом, согласно договору, заключать с третьими странами соглашения, направленные против России, а также предоставлять территорию в ущерб безопасности России Украина не могла.

В договоре отдельно зафиксировано обязательство Киева создать равные возможности и условия для изучения русского языка в стране.

"Вместо этого майданные власти на протяжении ряда лет ведут целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения Украины", — говорится в ноте российского МИДа.

Нарушением договора российские дипломаты считают и непризнание Киевом права на самоопределение жителей Крыма.

Договор о дружбе был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году. Как сообщала "Правда.Ру", в сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о нежелании пролонгировать действие документа.

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