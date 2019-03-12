Financial Times: американцы собираются бойкотировать ПМЭФ из-за дела Baring Vostok

Крупный американский бизнес может не явиться на Санкт-Петербургский международный экономический форум.

Об этом сообщает британская международная деловая газета Financial Times.

Так, напоминают авторы материала, нынешний бойкот американским бизнесом Санкт-Петербургского международного экономического форума может станет вторым крупным бойкотом за всю историю мероприятия. В 2014 году, напоминает британское издание, правительство Соединенных Штатов Америки не рекомендовало бизнесменам страны посещать Россию из-за ситуации вокруг Украины.

На этот раз, пишут авторы материала, причиной бойкота может стать арест главы компании Baring Vostok Майкла Калви. Многие западные инвесторы, объясняют журналисты из Великобритании, опасаются попасть за решетку следом за ним.

Примечательно, что отсутствие представителей американского бизнеса на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме его организаторы и участники рассматривают как удар по инвестиционному климату и имиджу мероприятия.

Отметим, что представители Financial Times пытались получить комментарий по поводу случившегося в посольстве Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации, но американское дипломатическое ведомство отказало британским журналистам.

Напомним, что Майкла Калви и нескольких его партнеров задержали в феврале текущего года по подозрению в хищении имущества на несколько миллиардов рублей. Компания Калви — Baring Vostok — занималась инвестициями в проекты из России и других стран бывшего СССР.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки намерены потратить 661 миллион долларов на противодействие "злонамеренному" влиянию Российской Федерации.

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