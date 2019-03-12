США потратят $661 млн на противодействие "злонамеренному" влиянию РФ

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в 2020 году потратит 661 миллион долларов на противодействие влиянию Российской Федерации.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Госдепартамента США.

Так, согласно предоставленной информации, деньги пойдут на "усиление противодействию российскому злонамеренному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии". Деньги, отмечают в американском правительстве, пойдут на снижение зависимости партнеров Соединенных Штатов Америки от вооружения Российской Федерации.

Также на эти деньги США с партнерами намерены укрепить коллективную безопасность и разрешить проблемы в экономической сфере. Вашингтон указывает, что финансовые проблемы США и их стран-партнеров Россия в противном случае будет использовать в своих целях.

Примечательно, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о необходимости значительно увеличить военные расходы. По словам главы государства, необходимость этого диктует стратегическое соперничество США со своими главными на сегодняшний день геополитическими противниками — Российской Федерацией и Китайской народной республикой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США, скорее всего, уже через пару лет будут экспортировать больше нефти и нефтяных продуктов, чем Российская Федерация и Саудовская Аравия.

Читайте также:

National Interest: война России и США будет короткой и страшной.