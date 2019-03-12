Опрос: большинство россиян и украинцев хорошо относятся друг к другу

Социологи провели опрос с целью выяснить, как жители России и Украины относятся друг к другу.

Совместное исследование, отметим, провели российская негосударственная исследовательская компания "Левада-центр" и Киевский международный институт социологии.

Многие жители двух постсоветских стран, сообщают исследователи, высказали мнение, что государства должны быть всецело и полностью независимыми, но с открытой границей и без какого-либо таможенного или визового режима. Социологи отмечают, что такого мнения придерживаются 52 % россиян и 48 % украинцев.

Также специалисты из "Левада-центра" и Киевского международного института социологии сообщают, что подавляющее большинство жителей России и Украины относятся друг к другу положительно. Так, например, о своем хорошем отношении к украинцам высказались 82 % россиян. Чуть меньше — 77 % — опрошенных украинцев заявили, что относятся к россиянам положительно.

17 % россиян хотели бы видеть Россию и Украину единым государством. Примечательно, что за единое с Россией государство высказались лишь 4 % граждан Незалежной.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкие социологи решили выяснить, какими на сегодняшний день видят дипломатические отношения Германии и Соединенных Штатов Америки немцы. Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных считают отношения Берлина и Вашингтона негативными и натянутыми.

Фото: Pravda.Ru.

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