Порошенко обозначил бедность "врагом" Украины

Выступая в Житомирской области, президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что классифицирует как врагов тех лиц, которые пытаются помешать Украине интегрироваться в ЕС. Также Порошенко добавил, что помимо явных врагов, есть и другие противники. Одним из таких "врагов" для Украины Порошенко назвал бедность.
"Не стоит забывать, что не только Россия пытается помешать нам вступить в ЕС. Наш враг не только Путин. У нас есть еще один враг, который мешает нам, и против которого нам необходимо объединиться — это бедность", — заявил украинский лидер.
Порошенко отметил, что как глава государства собирается предпринять конкретные шаги для победы над бедностью в Украине. Какие именно шаги будут им предприняты Порошенко не сообщил.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко, который считает, что в случае поражения на президентских выборах, Петр Порошенко может бежать в Испанию или в Молдавию.
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